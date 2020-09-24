В случае ухудшения эпидемиологической ситуации из-за коронавируса COVID-19 очные площадки диктанта смогут провести акцию в онлайн-формате. Участники, прошедшие предварительную регистрацию на площадке, получат специальную ссылку, перейдя по которой, напишут диктант не выходя из дома.

Площадки смогут провести дистанционный диктант только 29 ноября 2020 года с 12 до 13 часов по местному времени. Если ограничения в регионе вводиться не будут, площадки проведут диктант традиционно, в очной форме, в это же время.

В настоящее время на сайте dictant.rgo.ru идет регистрация площадок акции «Географический диктант — 2020». В Ингушетии уже 6 зарегистрированных площадок. Две из них в Назрани, это школы №№ 1 и 2. В Малгобеке три площадки — в школах №№ 3, 18 и 20. И одна площадка — в школе № 3 сельского поселения Нестеровское.

Напомним, подать заявку на проведение диктанта в своих стенах могут любые организации — школы, университеты, библиотеки, музеи, национальные парки и другие. Регистрация площадок продлится до 10 ноября 2020 года.

Также напомним, что все желающие могут принять участие в диктанте онлайн на сайте dictant.rgo.ru. Он стартует в тот же день, что и на офлайн-площадках, но будет длиться в течение нескольких суток. Участникам предоставят онлайн-бланк с вопросами диктанта. Свой результат можно будет узнать сразу же после прохождения тестирования. Предварительная регистрация не требуется.