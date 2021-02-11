Ипотека

В Ингушетии на 36 семей приходится один ипотечный кредит

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По данным ЦИАН, россияне взяли около 10,5 млн ипотечных кредитов на 20 трлн рублей после кризиса 2008 года (с 2009 по 2020 годы), в среднем — один кредит на каждые пять семей, информирует ТАСС.

«Всего с 2009 года в России было выдано порядка 10,57 млн ипотечных кредитов. То есть почти каждая пятая семья в России (один кредит на 5,2 семей) после кризиса 2007-2008 гг. смогла улучшить жилищные условия с помощью ипотеки», — сообщают аналитики.

Уточняется, что наименьший показатель зафиксирован в Ингушетии — в среднем один кредит на 36 семей. Среди регионов с минимальным количеством ипотечных договоров в пересчете на количество семей также оказалась Чечня (один договор на 32 семьи).

Наибольшее число кредитов в пересчете на количество семей с 2009 года по 2020 год банки выдали в Тюменской области (один кредит на 2,6 семьи), Татарстане (на 3,3 семьи), а также в Удмуртии, Чувашии и Якутии (на 3,5 семьи в среднем).

«Из-за дефицита нового строительства жители отдельных регионов практически не проявляют активность, не имея возможности выбора новых проектов. Поэтому только за счет снижения ипотечной ставки добиться равномерного роста обеспеченности жильем не удастся», — прокомментировал результаты рейтинга руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Список лидирующих по числу выданных ипотечных кредитов регионов на 80% совпадает со списком субъектов России с наибольшим объемом ввода жилья девелоперами, добавили в ЦИАН.

Согласно данным Центробанка, по итогам 2020 года в России было выдано более 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 35% превышает показатель 2019 года. Объем выданной ипотеки вырос в 1,5 раза — почти до 4,3 трлн рублей.

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