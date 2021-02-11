В Ингушетии на 36 семей приходится один ипотечный кредит
По данным ЦИАН, россияне взяли около 10,5 млн ипотечных кредитов на 20 трлн рублей после кризиса 2008 года (с 2009 по 2020 годы), в среднем — один кредит на каждые пять семей, информирует ТАСС.
«Всего с 2009 года в России было выдано порядка 10,57 млн ипотечных кредитов. То есть почти каждая пятая семья в России (один кредит на 5,2 семей) после кризиса 2007-2008 гг. смогла улучшить жилищные условия с помощью ипотеки», — сообщают аналитики.
Уточняется, что наименьший показатель зафиксирован в Ингушетии — в среднем один кредит на 36 семей. Среди регионов с минимальным количеством ипотечных договоров в пересчете на количество семей также оказалась Чечня (один договор на 32 семьи).
Наибольшее число кредитов в пересчете на количество семей с 2009 года по 2020 год банки выдали в Тюменской области (один кредит на 2,6 семьи), Татарстане (на 3,3 семьи), а также в Удмуртии, Чувашии и Якутии (на 3,5 семьи в среднем).
«Из-за дефицита нового строительства жители отдельных регионов практически не проявляют активность, не имея возможности выбора новых проектов. Поэтому только за счет снижения ипотечной ставки добиться равномерного роста обеспеченности жильем не удастся», — прокомментировал результаты рейтинга руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Список лидирующих по числу выданных ипотечных кредитов регионов на 80% совпадает со списком субъектов России с наибольшим объемом ввода жилья девелоперами, добавили в ЦИАН.
Согласно данным Центробанка, по итогам 2020 года в России было выдано более 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 35% превышает показатель 2019 года. Объем выданной ипотеки вырос в 1,5 раза — почти до 4,3 трлн рублей.