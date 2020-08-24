В Ингушетии на 20 депутатских мандатов горсовета Сунжи претендуют 50 кандидатов

На рабочей встрече с участием первого вице-премьера Михаила Илезова, мэра Сунжи Хаваш-Багаудина Сапралиева, председателя городского совета депутатов Харона Цечоева, заместитель руководителя республиканского избиркома Беслан Котиев обозначил ключевые задачи по подготовке к Единому дню голосования, а также по организации деятельности избирательных комиссий.

«Подготовка идет полным ходом, на улицах города появились баннеры, плакаты, информационные посты. Все организационные вопросы под контролем, мы полностью готовы к проведению предстоящих выборов», — сообщил он.

Особое внимание Котиев обратил на оснащение участников мероприятия средствами индивидуальной защиты, в том числе масками, перчатками и антисептиками.

Илезов напомнил о необходимости обеспечения неукоснительного соблюдения норм избирательного законодательства, а также поставил задачу взять на особый контроль соблюдение всех мер по снижению вероятности распространения коронавирусной инфекции.

«В первую очередь нам необходимо сосредоточиться на том, чтобы на выборах были соблюдены все меры безопасности. С нашей стороны сделаем все необходимое и проконтролируем, чтобы средства защиты были своевременно поставлены на участки», — отметил зампред, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, Единый день голосования 2020 года пройдет 13 сентября. Всего в этот день состоится более восьми тысяч выборов разного уровня в 79 российских регионах.