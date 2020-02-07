В Ингушетии мужчина выпал из окна пятого этажа и разбился при задержании

«Правоохранители выяснили место нахождения в республике обвиняемого в вымогательстве мужчины, который был в розыске после побега из-под конвоя. При попытке задержания, мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа и погиб», — сказал источник.

Напомним, ранее пресс-служба МВД по региону сообщала, 2 октября обвиняемый в вымогательстве 38-летний житель сельского поселения Экажево сбежал из-под конвоя по дороге из суда и скрылся в неизвестном направлении на автомашине Ford Focus белого цвета. При проверке дома по месту жительства преступника обнаружена машина, на которой, предположительно, он скрылся. Обвиняемого разыскивали сотрудники полиции.

Также 4 октября следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («халатность») в отношении сотрудников полиции, из-под конвоя которых по дороге из суда сбежал обвиняемый в вымогательстве мужчина.