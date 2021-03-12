В Ингушетии мужчина с ножом ранил оппонента в ходе возникшей ссоры

По данным следствия, ночью 4 марта текущего года в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района республики в ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый, с целью причинения смерти, нанес местному жителю удар ножом в область груди. Однако не смог довести до конца свой преступный умысел, направленный на лишение жизни потерпевшего, по независящим от него обстоятельствам. Находившиеся на месте происшествия лица воспрепятствовали его дальнейшим противоправным действиям.

Раненого госпитализировали в лечебное учреждение.

Подозреваемый мужчина задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.