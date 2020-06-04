В Ингушетии МТС завершила модернизацию голосовой сети

Масштабную работу по обновлению в Ингушетии голосовой сети МТС начала в январе 2020 года. Модернизация затронула все города и муниципальные районы республики, ее итогом стало повышение качества голосовой связи в местах плотной застройки — как на улице, так и внутри зданий.

Работы по обновлению оборудования велись также вдоль автомобильных дорог республики, в том числе на региональном отрезке федеральной трассы Р-217 «Кавказ», которая является составной частью европейского маршрута Е-50 и связывает в единую транспортную систему республики Северного Кавказа.

Модернизация сети проходила в несколько этапов, чтобы сигнал голосовой связи равномерно распределялся среди близлежащих базовых станций, а абоненты не ощущали неудобств. Замена оборудования никак не сказалась на работе мобильного интернета.

«Голосовая связь в Ингушетии была и остается востребованной. Это привычные и простые услуги, принцип работы которых понятен всем абонентам вне зависимости от возраста. Поэтому модернизация оборудования стала ещё одним шагом на пути обеспечения абонентов МТС современными и качественными голосовыми услугами», — отметил директор компании МТС в Республике Ингушетия Хаматхан Албаков.