В Ингушетии может появиться должность федерального лесного инспектора

«Правительство РФ рассматривает возможность создания в России новой федеральной службы, которая займется мониторингом незаконной вырубки леса. Планируются вывести Рослесхоз из подчинения Минприроды и наделить его полномочиями, связанными с осуществлением надзора за деятельностью лесопромышленных предприятий», — рассказали газете в пресс-службе ведомства.

Статус инспектора позволит выписывать штрафы, пресекать уничтожение леса под видом санитарной вырубки, при этом он не будет зависеть от региональных чиновников.

По данным «Рослесинфорга», объем незаконной вырубки в 2020 году составил 6,3 куб. м на каждую тысячу гектаров.