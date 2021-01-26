Минприроды

В Ингушетии может появиться должность федерального лесного инспектора

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В Ингушетии, как и в других российских регионах, в скором будущем может появиться должность федерального лесного инспектора, в функциональные обязанности которого будут входить выездные проверки. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

«Правительство РФ рассматривает возможность создания в России новой федеральной службы, которая займется мониторингом незаконной вырубки леса. Планируются вывести Рослесхоз из подчинения Минприроды и наделить его полномочиями, связанными с осуществлением надзора за деятельностью лесопромышленных предприятий», — рассказали газете в пресс-службе ведомства.

Статус инспектора позволит выписывать штрафы, пресекать уничтожение леса под видом санитарной вырубки, при этом он не будет зависеть от региональных чиновников.

По данным «Рослесинфорга», объем незаконной вырубки в 2020 году составил 6,3 куб. м на каждую тысячу гектаров.

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