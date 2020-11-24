Мошенничество

В Ингушетии мошенник расплатился за бензин купюрами «Банка приколов»

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В Ингушетии мошенник расплатился за горючее тремя билетами «Банка приколов» с надписью 1 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что 24 ноября в 1 час 30 минут ночи в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» поступило сообщение от диспетчера АЗС «Грант», расположенной на автодороге «Малгобек — Назрань» на окраине сельского поселения Верхние Ачалуки.

Звонивший рассказал о том, что неизвестный, передвигавшийся на неустановленной автомашине, путем обмана и злоупотребления доверием расплатился за приобретенный бензин тремя сувенирными банкнотами «Банка приколов», «достоинством» по 1000 рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Ведется поиск «приколиста», говорится в релизе.

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