В Ингушетии мошенник расплатился за бензин купюрами «Банка приколов»

Отмечается, что 24 ноября в 1 час 30 минут ночи в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» поступило сообщение от диспетчера АЗС «Грант», расположенной на автодороге «Малгобек — Назрань» на окраине сельского поселения Верхние Ачалуки.

Звонивший рассказал о том, что неизвестный, передвигавшийся на неустановленной автомашине, путем обмана и злоупотребления доверием расплатился за приобретенный бензин тремя сувенирными банкнотами «Банка приколов», «достоинством» по 1000 рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Ведется поиск «приколиста», говорится в релизе.