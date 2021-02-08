В Ингушетии могут ввести запрет на использование мобильных телефонов учениками и студентами

«Япония — технологически продвинутая страна? А вы знаете, что у них ни в школах, ни в высших учебных заведениях нельзя вообще гаджеты приносить, запрещено. Нам надо продумать, Жансурат Джабраиловна, может ли местный парламент принять соответствующий закон, я был бы рад появлению такого закона», — обратился Калиматов к заместителю председателя комитета по образованию и культуре регионального парламента Жансурат Аушевой.

Руководитель субъекта уверен, что запрет на использование мобильных телефонов, планшетов и иных устройств с камерами и доступом к интернету в учебных заведениях позволит повысить уровень знаний учащихся, улучшить дисциплину и, главным образом, минимизировать негативное воздействие неприемлемого контента на детей.

«Почему сразу надо отвечать на звонки, отвлекаясь от дел, учебы? Если я работаю, я откладываю свой телефон, он мне мешает. Потом через два-три часа подхожу, смотрю, кому надо — перезвонил, кому надо — ответил, кому не надо — убрал и всё. А тут на всё отвечают, на всё подписаны, что вы делаете? Принятием закона мы бы спасли наших детей от этих бед, а это беда, там нет образования, нет знаний, хотя бы дома отложите телефоны, общайтесь в кругу семьи», — сказал Глава республики.

Как отметил руководитель региона, вместо чтения подростки и молодежь тратят время на социальные сети, что негативно сказывается на уровне образования. Чтение — отличный способ расширить кругозор, получить множество новых знаний, основа духовного роста

«Мне кажется, уже руки выросли у некоторых или длиннее стали, это страшное дело, а по предметам уровень образования упал. Я даже не хочу озвучивать цифры по уровню образования. Такой он плохой, потому что перестали читать книги», — отметил руководитель региона.

Напомним, директор одной из школ Ингушетии Беслан Беков запретил учащимся приносить с собой или использовать на территории учебного заведения любые гаджеты. Данное решение, по его словам, принято коллегиально, а соответствующее положение согласовано с родителями, принято на общешкольном собрании и утверждено.

Он уточнил, что ученики могут приносить в школу обычные телефоны — иметь средство связи не возбраняется. Кроме того, он призвал родителей учеников проследить за тем, чтобы их дети не приносили в школу запрещенные предметы. При обнаружении гаджетов директорат оставляет за собой право изымать устройства у нарушителя.

Как сообщалось ранее, власти Ингушетии намерены внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка медучреждений, предусматривающие запрет на использование врачами смартфонов и других гаджетов на рабочих местах во вред здоровью пациентов.