В Ингушетии могут принять закон о ресоциализации осужденных

«При наличии 270 граждан, ранее совершивших преступления, в республике нет достаточных механизмов ресоциализации. Крайне необходим республиканский закон, определяющий практику содействия гражданам, вернувшихся из исправительно-трудовых учреждений к честной жизни, в том числе в вопросах их трудоустройства», — сказал министр в ходе выступления в парламенте с отчетом о работе ведомства за 2019 год.

Коробкин предложил перенять опыт других субъектов России, в частности Красноярского края и Татарстана, где успешно функционируют специализированные центры и отделения социальной адаптации для данного контингента.

Он обратился непосредственно к председателю Народного собрания региона Магамету Яндиеву с просьбой ускорить законодательную работу в этом направлении.