В Ингушетии могут принять закон о ресоциализации осужденных

0

Глава МВД республики Михаил Коробкин обратился к руководству Народного собрания с просьбой ускорить законодательную работу по принятию регионального закона, предусматривающего содействие гражданам, вернувшимся к честной жизни.

«При наличии 270 граждан, ранее совершивших преступления, в республике нет достаточных механизмов ресоциализации. Крайне необходим республиканский закон, определяющий практику содействия гражданам, вернувшихся из исправительно-трудовых учреждений к честной жизни, в том числе в вопросах их трудоустройства», — сказал министр в ходе выступления в парламенте с отчетом о работе ведомства за 2019 год.

Коробкин предложил перенять опыт других субъектов России, в частности Красноярского края и Татарстана, где успешно функционируют специализированные центры и отделения социальной адаптации для данного контингента.

Он обратился непосредственно к председателю Народного собрания региона Магамету Яндиеву с просьбой ускорить законодательную работу в этом направлении.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Руководство курорта «Армхи» решило закрыть своё учреждение на карантин
В Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева прошла аттестация сотрудников
Министерство просвещения России опровергло недостоверную информацию о досрочном завершении образовательного процесса
В городе Сунжа на карантине находятся 42 человека
В Сунженском районе Ингушетии провели мониторинг цен на продукты питания
Минкультуры Ингушетии продолжает прием заявок на целевое обучение в профильные вузы
Парламентом Ингушетии в первом чтении принят закон о запрете продажи «снюса»
В мечетях Ингушетии существенно сократят длительность пятничных молитв из-за коронавируса
Владимир Сластенин утвержден в должности премьера Ингушетии
Власти Ингушетии готовятся к любому повороту событий из-за коронавируса
Люди должны понимать, что такое самоизоляция — полпред Чайка

Главное

Яндекс.Метрика

 