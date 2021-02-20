Минприроды

В Ингушетии Минприроды привлечет к ответственности за неуплату взноса за экологический вред

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В Ингушетии госинспектора Министерства природных ресурсов и экологии активно занялись выявлением должников, просрочивших платеж за негативное воздействие на окружающую среду.

Как сообщили газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве, за текущую неделю протоколы о подобных нарушениях составлены в отношении Республиканской детской клинической больницы и также ООО «Группа Магас», которые своевременно не предоставили декларацию об уплате экологического взноса за 2019 год.

«В соответствии со ст. 16 Закона № 7-ФЗ негативное воздействие на окружающую среду является платным. К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; загрязнение недр, почв; размещение отходов производства и потребления; загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий, а также иные виды негативного воздействия на окружающую среду», — пояснили в министерстве.

Невнесение в установленные сроки платы за загрязнение окружающей среды влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч рублей, а на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

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