В Ингушетии Минприроды досрочно прекратило пользование недрами на пяти участках

В частности, ООО «Пирамида» лишилось права пользования недрами для геологического изучения Ачалукской площади песка на участке недр «Нижние Ачалуки».

ГУП «Ингушское карьероуправление» досрочно прекратило разведку и добычу ПГС на участках недр «Ачалуки-4» и «Сунжа-4».

В конце января ООО «Стройметпласт» прекратило разведку и добычу строительного песка на участке недр «Барсуки-2».

Досрочно прекращено право пользования недрами, предоставленное ООО «Сириус» для разведки и добычи ПГС на участке недр «Ачалуки-3». Причиной досрочного прекращения права пользования недрами стали существенные нарушения условий лицензионного соглашения.

Вместе с тем с 22 января 2021 г. восстановлено право пользования недрами, предоставленное ООО «КСМ Неон» для разведки и добычи глины на участке недр «Карабулакское месторождение глины».

Напомним, что в начале февраля Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования отношений в области прекращения и восстановления права пользования участками недр».

Документ, подготовленный Минприроды России, направлен на запрет восстановления лицензий, по которым право пользования недрами было прекращено в установленном порядке. Он направлен на ликвидацию негативной правоприменительной практики.