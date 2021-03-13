В Ингушетии межведомственная противопаводковая комиссия регулярно проводит мониторинг водных объектов

Об этом сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов на совещании, под руководством полпреда Президента в СКФО Юрий Чайка с участием заместителя руководителя МЧС России Виктора Яцуценко.

Калиматов отметил, что на 3 марта 2021 года водность основных рек Ингушетии — Ассы, Сунжи, Армхи, ниже нормы на 10%. Кроме того, на реке Сунже определены 3 участка, на которых с 25 февраля ведутся работы по очистке русла.

Для обеспечения контроля за гидрологической обстановкой на территории республики готовы к работе 2 стационарных и 5 временных гидропостов. Также уровень рек проверяется мониторинговыми устройствами, входящими в комплексную систему экстренного оповещения населения.

По словам руководителя субъекта, в целях контроля за прохождением паводка используются беспилотные летательные аппараты. Для предотвращения опасных последствий паводка создана группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с личным составом в количестве 2572 человек, 640 единиц техники и 8 плавсредств.

Непосредственно для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летним половодьем и паводками, спланировано привлечение аэромобильной группировки в составе 30 человек, 2 единиц техники и 1 плавсредства, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Обращаясь к участникам мероприятия, полпред Чайка подчеркнул, что обеспечение безопасности населения и территории регионов России остается одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти.

«В отдельных субъектах округа в 2020 году отмечался рост числа и площади лесных пожаров. Их количество в сравнении с 2019 годом увеличилось на 27% и достигло 37 случаев, площадь пожаров составила около 500 гектаров. Одновременно на территории СКФО актуальными остаются вопросы прохождения паводков. Весеннее половодье начинается в феврале, но опасные подъемы уровней воды могут произойти в мае—июне в случае выпадения длительных интенсивных дождей и обильного таяния снега в горах. Последствия паводков могут быть достаточно серьезными. Благодаря принятым превентивным мероприятиям, направленным на снижение угроз возникновения ЧС, в последние годы удалось избежать гибели людей и причинения крупного материального ущерба в результате паводков», — подчеркнул Чайка.

По словам полпреда, риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера не ослабевают. Необходимо обеспечить стопроцентную готовность к реагированию на любую чрезвычайную ситуацию, на любой сценарий развития событий. Все ресурсы должны быть полностью мобилизованы.

По итогам совещания сформирован перечень поручений, реализация которых будет взята на особый контроль, сообщает пресс-служба полпредства Президента России в СКФО.