В Ингушетии местами ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, град и шквал

Как сообщает МЧС по республике, на реках возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей региона по возможности не выходить из дома, а находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон. Не пользоваться электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью.