Прогноз

В Ингушетии местами ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, град и шквал

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В период 15-18 часов и до конца суток 15 июня, а также 16 и 17 июня местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду.

Как сообщает МЧС по республике, на реках возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей региона по возможности не выходить из дома, а находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон. Не пользоваться электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью.

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