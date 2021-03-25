Авто

В Ингушетии меньше всего по стране покупают новые автомобили

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Самое сильное падение продаж новых легковых автомобилей в стране произошло в Ингушетии, в феврале текущего года новых машин в регионе было продано на 37,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

«Так, в прошлом месяце новых машин в Ингушетии было продано на 37,3% меньше, чем в феврале прошлого года. В «минусе» оказались также: Москва (-9%), Московская область (-4,7%) и Санкт-Петербург (-2,5%). При этом в целом за отчетный месяц рынок новых легковых автомобилей в России показал рост на 1,3%», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2021 года больше всего новых легковых автомобилей было продано в Москве — 14 672 экземпляра. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее.

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