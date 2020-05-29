В Ингушетии меньше всего курильщиков в России

Меньше всего курят в Ингушетии (5,7% от населения), Чечне (10,2%) и Дагестане (10,4%).

Самыми курящими регионами в 2019 году оказались Чукотка (39%), Еврейская автономная область (37,3%) и Забайкальский край (36,3%).

«По данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2019 году, табак потребляли 24,2% россиян. Доля курящих среди мужчин составляла 40%, среди женщин — 11%», — сказали в Медиаофисе.

Там отметили, что в 2009 году активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 миллиона человек взрослого населения России. Среди мужчин таковых было 60,2% (30,6 миллиона человек), среди женщин — 21,7% (13,3 миллиона).

Также по данным Росстата, одновременно сокращается и объем российского табачного рынка. Производство сигарет в стране в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го упало на 19%. За прошлый год выпуск сигарет уменьшился на 11% по сравнению с 2018 годом — до 229 миллиарда штук.

Причин сокращения несколько: это и рост объемов нелегальной продукции, и переход курильщиков на альтернативные продукты (электронные сигареты), и отказ россиян от курения.