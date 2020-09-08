Статистика

В Ингушетии меньше всего курильщиков — Росстат

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Меньше всего табак потребляют в Ингушетии — 5,7% населения. Это следует из данных Росстата за 2019 год, с которыми ознакомился «Ридус».

Также мало курильщиков в Чечне (10,2%), Дагестане (10,4%), Северной Осетии (12,5%) и Кабардино-Балкарии (17,3%).

Больше всего табак потребляют в Чукотском автономном округе — 39%. На втором месте по этому показателю оказалась Еврейская автономная область, где курят 37,3% жителей. В первую пятерку также попали Забайкальский край (36,3%), Республика Хакасия (35,7%) и Якутия (34,4%).

Как уточнили в ведомстве, всего в 2019 году табак потребляли 24% населения России, из них мужчин — 40%, женщин — 11%.

Ранее «Ридус» писал о том, что за последнее время в России выросло число потребителей никотиносодержащей продукции, предназначенной для избавления от табакозависимости. Как заявили в Минздраве, подобные препараты стали приобретать не только курильщики, но и те, у кого такой зависимости нет.

Тем временем эксперты предупредили, что у бывших курильщиков, начавших использовать те или иные средства, может возникнуть зависимость уже от самих препаратов. Опаснее всего в этом плане, по их словам, трансдермальные пластыри.

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