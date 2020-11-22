В Ингушетии людям пожилого возраста из-за распространения Covid-19 вручают паспорта на дому

Так жительнице города Малгобека, 1949 года рождения, ранее обратившейся за получением нового паспорта, он был доставлен на дом сотрудниками УВМ МВД по республике, приехавшими совместно с участковым уполномоченным.

«Уважаемые жители Ингушетии, достигшие возраста 65 лет и старше, берегите свое здоровье. Ваш опыт и знания, ваша отеческая и материнская любовь, ваше мудрое слово, вы сами очень нужны своим детям и внукам, народу и республике, всем нам. Берегите себя, соблюдайте ограничения, установленные на период опасности инфекции», — призывает МВД по региону.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов подписал указ о запрете проведения до 1 декабря 2020 года массовых мероприятий на территории региона для предотвращения распространения Covid-19.

Всем работодателям рекомендовано перевести 30% персонала на дистанционный режим работы, в том числе сотрудников, имеющих хронические заболевания, и людей старше 65 лет. Жителям республики рекомендовано проводить свадьбы и похороны с минимальным количеством гостей.