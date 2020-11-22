МВД

В Ингушетии людям пожилого возраста из-за распространения Covid-19 вручают паспорта на дому

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В Ингушетии из-за актуальной проблемы распространения коронавирусной инфекции лицам старше 65 лет паспорт, при его выдаче или замене, вручается по месту жительства, в целях минимизации для граждан данной возрастной категории риска заболевания.

Так жительнице города Малгобека, 1949 года рождения, ранее обратившейся за получением нового паспорта, он был доставлен на дом сотрудниками УВМ МВД по республике, приехавшими совместно с участковым уполномоченным.

«Уважаемые жители Ингушетии, достигшие возраста 65 лет и старше, берегите свое здоровье. Ваш опыт и знания, ваша отеческая и материнская любовь, ваше мудрое слово, вы сами очень нужны своим детям и внукам, народу и республике, всем нам. Берегите себя, соблюдайте ограничения, установленные на период опасности инфекции», — призывает МВД по региону.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов подписал указ о запрете проведения до 1 декабря 2020 года массовых мероприятий на территории региона для предотвращения распространения Covid-19.

Всем работодателям рекомендовано перевести 30% персонала на дистанционный режим работы, в том числе сотрудников, имеющих хронические заболевания, и людей старше 65 лет. Жителям республики рекомендовано проводить свадьбы и похороны с минимальным количеством гостей.

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