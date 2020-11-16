В Ингушетии лишь около 5% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 550 тысяч рублей

Несмотря на экономические трудности из-за Covid-19, российский рынок автомобилей чувствует себя вполне неплохо. За 10 месяцев 2020 года в России было продано 1,2 миллиона новых автомобилей, а в сентябре и октябре наблюдается прирост продаж относительно результатов 2019 года. Где-то отчасти эпидемия даже помогла, так как часть людей, боясь заразиться в общественном транспорте, теперь предпочитают личные автомобили, отмечается в материале.

Замыкают пятерку рейтинга Ингушетия, где лишь 4,8% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 550 тысяч рублей, Чечня, где 6% семей доступен новый недорогой автомобиль, Дагестан (8,2%), Кабардино-Балкария (9,3%) и Карачаево-Черкесия (10,0%).

Невысокая доступность автомобилей в регионах, занимающих нижние позиции в рейтинге, которые в основном представлены национальными республиками, во многом объясняется двумя факторами. С одной стороны, в таких регионах традиционно большой средний состав семей, что предопределяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи.

С другой стороны, в экономически слабых регионах наблюдаются невысокие зарплаты и зачастую высокая безработица, поэтому среднесемейные доходы от трудовой деятельности здесь не высоки.

В список регионов-лидеров попали: Ямало-Ненецкий АО — 66,7%; Чукотский АО — 61,8%; Магаданская область — 54,8%; Москва — 53,9%; Ханты-Мансийский АО — Югра — 53,8%; Сахалинская область — 53,5%; Ненецкий АО — 51,4%; Санкт-Петербург — 48,8% и Камчатский край — 46,6%.

Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.

Как показали результаты рейтинга, доступность автомобиля для российских семей пока в среднем остается не очень высокой, но в перспективе последних 3-5 лет она демонстрирует тенденцию к росту, как за счет роста номинальных зарплат, так и за счет снижения ставок по автокредитам. При этом доступность очень дифференцирована в географическом разрезе.

Согласно результатам рейтинга, лишь в семи регионах более половины среднестатистических семей могут без определенных проблем купить в кредит и содержать новый автомобиль. Еще в двух регионах доля семей близка к 50%, а неплохой уровень доступности машин (от 30% до 43%) наблюдается еще в 13 регионах.