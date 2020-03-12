В Ингушетии ликвидирован пал сухой травы возле земель лесного фонда
В сельском поселении Галашки республики сотрудники Сунженского лесопожарного центра ликвидировали пал сухой травы возле земель лесного фонда. Огнем было охвачено около 20 га, а в его тушении было задействовано 15 человек, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.
«В течение дня огонь был полностью потушен, таким образом, не допущена пожароопасная ситуация на землях лесного фонда», — сказал собеседник.
По его словам, травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро, а при сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час, что затрудняет их тушение.
Минприроды Ингушетии настоятельно просит жителей республики воздержаться от выжигания сухой травы.