Экология

В Ингушетии ликвидирован пал сухой травы возле земель лесного фонда

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В сельском поселении Галашки республики сотрудники Сунженского лесопожарного центра ликвидировали пал сухой травы возле земель лесного фонда. Огнем было охвачено около 20 га, а в его тушении было задействовано 15 человек, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«В течение дня огонь был полностью потушен, таким образом, не допущена пожароопасная ситуация на землях лесного фонда», — сказал собеседник.

По его словам, травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро, а при сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час, что затрудняет их тушение.

Минприроды Ингушетии настоятельно просит жителей республики воздержаться от выжигания сухой травы.

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