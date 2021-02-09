В Ингушетии ликвидация крупных свалок является одной из приоритетных задач Минприроды

Как сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте, начало работы по ликвидации самой крупной свалки в регионе, расположенной в Малгобеке на площади 20,8 га, — одна из основных задач текущего года.

В Ингушетии активно реализуется национальный проект «Экология» и входящие в него федеральные и региональные проекты. Так, в региональный проект «Чистая страна» включены мероприятия по ликвидации 4-х крупнейших свалок республики: в Назрани, Малгобеке, Карабулаке и сельском поселении Нестеровское Сунженского района. Работы по рекультивации земельных участков, занятых данными свалками, необходимо окончить до конца 2023 года.

«Прорабатывается также вопрос финансирования работ по восстановлению пруда в Малгобеке. Планируется выполнение работ по лесоразведению на площади 30 гектаров. Будут реализованы руслорегулировочные работы на реке Кенч в Экажево. Проводится работа по поиску инвестора для строительства мусоросортировочного и мусороперерабатывающего комплекса», — пишет пресс-служба ведомства.

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин отметил, что за год региональным Минприроды проделана большая работа.

«Если оглянуться на год назад, когда Глава Ингушетии собирал нас и посвятил первое собрание именно проблемам в лесничестве, было сказано, что у нас нет своего питомника, мало сотрудников, нет техники. А сегодня мы видим, что питомник у нас создан и начал работать, есть прекрасная техника, в том числе квадрокоптер, который будет помогать контролировать недоступные места. Поэтому я считаю, что за год сделано очень многое, и выставка сегодня это показала», — сказал он, выразив слова благодарности министерству от себя и от имени Главы Ингушетии.

При этом Минприроды Ингушетии уже проведена работа по ликвидации свалок города Назрани и с. п. Нестеровское общей площадью 18,75 га.

Напомним, что в 2020 году Минприроды успешно выполнена работа по организации рекультивации земельного участка, занятого свалкой города Малгобек, площадью 20,8 га (самая крупная свалка региона). Данное мероприятие будет выполнено в 2021-2022 годах. Земельный участок, занятый свалкой города Карабулак, площадью 14,5 га будет рекультивирован до конца 2023 года.

Тем самым к концу 2023 года будут восстановлены земельные участки, занятые свалками общей площадью 54,05 га, а также улучшены экологические условия проживания более 220 тыс. человек.