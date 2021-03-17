В Ингушетии личный состав МЧС прошел диспансеризацию

«В ходе медицинского обследования врачи рассказали специалистам МЧС о вреде курения и профилактике различных заболеваний. Каждый желающий смог проверить уровень холестерина в крови, зрение, померить давление и проконсультироваться со специалистом. Бригада врачей, оснащенная лабораторным и диагностическим оборудованием, на бесплатной основе провела осмотр личного состава», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС.

В свою очередь руководитель мобильной бригады врачей Тамара Даурбекова отметила: «Каждому человеку очень важно своевременно пройти медицинское обследование. Это позволяет на ранней стадии выявить различные заболевания и дать человеку необходимые рекомендации в профилактике того или иного заболевания и медицинской реабилитации».