Коронавирус

В Ингушетии коронавирус за сутки подтвержден у 15 человек

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На 7 марта в Ингушетии проведено 234512 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. За сутки Covid-19 выявлен у 15 человек, всего заболело 14844, сообщает региональный оперативный штаб.

14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

За весь период умерло 174 человека, выздоровело — 13090.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25.

Госпитализировано всего — 103, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 33.

188 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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