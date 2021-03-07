В Ингушетии коронавирус за сутки подтвержден у 15 человек
На 7 марта в Ингушетии проведено 234512 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. За сутки Covid-19 выявлен у 15 человек, всего заболело 14844, сообщает региональный оперативный штаб.
14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.
За весь период умерло 174 человека, выздоровело — 13090.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25.
Госпитализировано всего — 103, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 33.
188 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.