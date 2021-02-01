В Ингушетии конникам мастер-класс дала известный тренер Ольга Полушкина

По его словам, специалиста высокого уровня Ольгу Полушкину они пригласили для того, чтобы она оценила перспективы развития конного спорта в Ингушетии и для проведения мастер-класса.

— На данный момент мы занимаемся популяризацией конного спорта на территории республики, в планах выйти за пределы региона — Северный Кавказ, по России выступать.

— Меня пригласил пока в качестве гостя конный клуб «Наследие». Попросили помочь вашим конникам ответить на какие-то вопросы, помочь в каких-то аспектах по тренингу, ветеринарии. Дальше будем тоже сотрудничать, чтобы коневодство в республике развивалось и приобретало новый уровень, чтобы конники могли устраиваться на хорошую работу, устраивать показы своих лошадей в республике, на каких-то скачках. Думаю, что это вполне возможно, — рассказала о своем визите в регион сама Ольга Полушкина.

Конноспортивный клуб «Наследие» организован год назад, но его членами уже являются около 100 всадников разных возрастов со всего Малгобекского района. В планах руководства построить ипподром, а в дальнейшем и конезавод.

Помимо походов и конных скачек наездники «Наследия» принимают активное участие в разных городских мероприятиях. А еще они бесплатно проводят занятия по иппотерапии с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Около 40 детей из центра непрерывного образования у них постоянные гости. Конные прогулки благотворно влияют на самочувствие детей.