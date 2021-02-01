В Ингушетии конникам мастер-класс дала известный тренер Ольга Полушкина
В Ингушетии по приглашению руководства конноспортивного клуба «Наследие» находится известный тренер по конному спорту Ольга Полушкина. Об этом газете «Ингушетия» сообщил директор клуба Рустам Кодзоев.
По его словам, специалиста высокого уровня Ольгу Полушкину они пригласили для того, чтобы она оценила перспективы развития конного спорта в Ингушетии и для проведения мастер-класса.
— На данный момент мы занимаемся популяризацией конного спорта на территории республики, в планах выйти за пределы региона — Северный Кавказ, по России выступать.
— Меня пригласил пока в качестве гостя конный клуб «Наследие». Попросили помочь вашим конникам ответить на какие-то вопросы, помочь в каких-то аспектах по тренингу, ветеринарии. Дальше будем тоже сотрудничать, чтобы коневодство в республике развивалось и приобретало новый уровень, чтобы конники могли устраиваться на хорошую работу, устраивать показы своих лошадей в республике, на каких-то скачках. Думаю, что это вполне возможно, — рассказала о своем визите в регион сама Ольга Полушкина.
Конноспортивный клуб «Наследие» организован год назад, но его членами уже являются около 100 всадников разных возрастов со всего Малгобекского района. В планах руководства построить ипподром, а в дальнейшем и конезавод.
Помимо походов и конных скачек наездники «Наследия» принимают активное участие в разных городских мероприятиях. А еще они бесплатно проводят занятия по иппотерапии с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Около 40 детей из центра непрерывного образования у них постоянные гости. Конные прогулки благотворно влияют на самочувствие детей.