В Ингушетии каждый третий в 2019 году вышел на уборку в рамках акции «Вода России»

Одним из важных и масштабных экологических событий года стала акция «Вода России». В ней за год приняли участие порядка 900 тысяч добровольцев, отмечает «ФедералПресс».

Вместо планируемых изначально 1,5 тысяч километров было очищено 20 тысяч километров прибрежных территорий.

По итогам Минприроды России составило список самых активных участников. В тройку победителей вошли Ингушетия, Северная Осетия и Саха (Якутия).

При составлении рейтинга учитывался объем собранного мусора, количество водоемов и коэффициент отношения числа участников акции к населению региона. Так, в Ингушетии на уборку вышел практически каждый третий житель, а в Краснодарском крае и Волгоградской области участники акции очистили более 1000 км берегов.

В топ самых активных регионов также вошли республики Татарстан, Дагестан, Бурятия и Тыва, Красноярский край, Калужская, Саратовская, Астраханская, Волгоградская, Кемеровская и Липецкая области.

Мероприятия по очистке береговой линии, прошедшие в 2019 году, позволили обеспечить благоприятные условия для жизни и отдыха более 2 миллионов россиян и восстановить благоприятные условия обитания и воспроизводства флоры и фауны в 17 водоемах страны.