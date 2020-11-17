Чиновник отметил, что к настоящему моменту количество получателей пособия по безработице понемногу уменьшается. Он добавил также, что, несмотря на непростой год, финансовую помощь удалось оказать всем, кто в ней нуждался.

По данным Росстата, рассчитанным за сентябрь текущего года по критериям Международной организации труда, количество безработных в России составило 4,8 миллиона человек — людей, не имевших работы или доходного занятия, искавших работу и готовых приступить к ней в течение недели. Это составляет 6,3% от численности рабочей силы в стране.

НСН проанализировала опубликованные на сайте ведомства статданные для определения регионов с наиболее высоким уровнем безработицы. В тройку субъектов России с наиболее сложной ситуацией в сфере занятости вошли Ингушетия, где без работы остался каждый третий трудоспособный житель (31,2%), Чечня — 23,3%, Тыва — 21,5%. В числе регионов, где уровень безработицы перешагнул отметку в 10%, — Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Республика Алтай, Бурятия, Томская область.

В Москве уровень безработицы за время пандемии коронавируса увеличился в семь раз. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на руководителя департамента труда и соцзащиты населения столицы Евгения Стружака. По его словам, уровень безработицы в столице превысил 3%.

Отрасли, где зафиксирован наибольший рост уровня безработицы из-за коронавируса, назвали в Совете Федерации. Как заявил глава комитета верхней палаты по экономической политике Андрей Кутепов, в первую очередь речь идет об оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта, обрабатывающем производстве. В топ-10 вошли также строительство, гостиничный бизнес и общепит, транспортировка и хранение, здравоохранение и социальные услуги, финансовая и страховая деятельность, наука, государственное управление, отмечает НСН.