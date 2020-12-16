Образование

В Ингушетии к 2021 году около 50 тысяч школьников будут охвачены дополнительным образованием

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В республике к началу 2021 появятся около 300 профильных кабинетов дополнительного образования благодаря реализации национального проекта «Образование», сообщила газете «Ингушетия» министр образования и науки региона Эсет Бокова.

«Для этого в 105 образовательных организациях республики будут созданы около 300 профильных кабинетов дополнительного образования. Программы допобразования дают возможность каждому школьнику не просто найти себе занятие по душе, но и сориентироваться в конечном счёте в выборе будущей профессии», — сказала глава ведомства.

По её словам, система дополнительного образования не стоит на месте, а постоянно находится в развитии, отвечая новым требованиям образования.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» школы республики оснащаются оборудованием для туристической деятельности, музыкальными инструментами, телескопами, компьютерной техникой, интерактивными досками и др.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Минобрнауки региона, для работы в этом направлении в Ингушетии более 300 педагогов дополнительного образования прошли специальную переподготовку на базе регионального института повышения квалификации.

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