В Ингушетии к 2021 году около 50 тысяч школьников будут охвачены дополнительным образованием
В республике к началу 2021 появятся около 300 профильных кабинетов дополнительного образования благодаря реализации национального проекта «Образование», сообщила газете «Ингушетия» министр образования и науки региона Эсет Бокова.
«Для этого в 105 образовательных организациях республики будут созданы около 300 профильных кабинетов дополнительного образования. Программы допобразования дают возможность каждому школьнику не просто найти себе занятие по душе, но и сориентироваться в конечном счёте в выборе будущей профессии», — сказала глава ведомства.
По её словам, система дополнительного образования не стоит на месте, а постоянно находится в развитии, отвечая новым требованиям образования.
В рамках реализации нацпроекта «Образование» школы республики оснащаются оборудованием для туристической деятельности, музыкальными инструментами, телескопами, компьютерной техникой, интерактивными досками и др.
Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Минобрнауки региона, для работы в этом направлении в Ингушетии более 300 педагогов дополнительного образования прошли специальную переподготовку на базе регионального института повышения квалификации.