Перепись

В Ингушетии к 1 октября текущего года будет сформировано более 150 стационарных переписных участков

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В соответствии с организационным планом предварительная численность населения Ингушетии составляет 500 057 человек. К 1 октября этого года в республике необходимо сформировать 152 стационарных, а также 909 счетных участков.

Об этом сообщил заместитель руководителя управления федеральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагим Экажев на заседании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, под руководством врио премьера региона Владимира Сластенина.

По словам Экажева, органами статистики будет осуществляться методологическое и техническое обеспечение, в частности, обучение и предоставление бланочной продукции. Кроме того, на стадии завершения формирование организационных планов по городам и районам.

«В ходе подготовки переписи на территории Республики Ингушетия по состоянию на 27 февраля 2020 года завершена работа по актуализации базы адресов в автоматизированной системе Всероссийской переписи населения. Также на основании различных источников информации, таких как Роскартогафия, Яндекс. Карты и других, а также имеющегося картографического материала на бумажных носителях, сформированы электронные карты местности», — сказал докладчик.

Врио премьера республики отметил необходимость привлечения к масштабному мероприятию представителей волонтерского движения, а также донесения до населения важности участия в переписи.

«В анкетах будут предусмотрены вопросы, касающиеся системы образования, доходов, социального положения и другие. Важно понимать, что эти данные в будущем будут использоваться при формировании бюджета, при составлении прогнозов и разработки госпрограмм, в целом при стратегическом планировании развития нашей республики и страны», — отметил Сластенин, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В этом году впервые появилась возможность пройти перепись в электронном виде на Едином портале государственных услуг. При его помощи граждане, имеющие подтвержденную учетную запись, смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы.

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