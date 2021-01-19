В Ингушетии к 1 апреля будет создано 154 переписных участков

Об этом на совещании в правительстве, под руководством вице-премьера Михаила Илезова, сообщил заместитель руководителя Северо-Кавказстата Ибрагим Экажев.

Он отметил, что одним из организационных новшеств, станет то, что перепись будет проходить, в том числе и в онлайн-формате. Более того, жители Ингушетии могут сами принять участие в переписи на портале «Государственные услуги», заполнив электронные переписные листы.

«В этом году перепись впервые станет цифровой. Мы уже провели работу по актуализации адресной базы, а также осуществили поставку планшетов, в которые загружены данные из системы АС ВПН и Федеральной информационной адресной системы. В целом, все поставленные задачи нами выполнены в полном объеме с соблюдением сроков», — сказал Экажев.

В целях информирования населения создан Интернет-ресурс https://www. strana2020.ru, на нем размещается подробная информация о целях, этапах, формах и порядке проведения переписи.

По итогам встречи первый заместитель главы правительства поставил ряд задач, в том числе завершить формирование реестра лиц, привлекаемых в качестве переписного персонала, а также в короткие сроки приступить к подбору помещений и проведению конкурсов.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы цифры были объективные и подсчеты были максимально точными. Ведь с каждым годом наша численность только возрастает, значит, меняются и показатели социальных потребностей, что и покажут результаты переписи. Отдельно необходимо отметить вопрос информирования населения: СМИ, баннеры и так далее. В эту работу должны включиться все органы исполнительной власти, молодежные сообщества, общественные организации. Люди должны понимать, в чем заключается смысл данного мероприятия и почему для нашей республики важно, чтобы мы показывали фактическую численность населения», — отметил Илезов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.