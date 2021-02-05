В Ингушетии изъяты партия сильнодействующих веществ на 5 млн рублей и боеприпасы

Как сообщалось ранее, в 2020 году жителями региона была создана устойчивая организованная группа в целях систематического сбыта на территории республики сильнодействующих веществ, в состав которой входило не менее семи человек, в том числе трое сотрудников правоохранительных органов.

В ходе проведенных осмотров и обысков изъята крупная партия сильнодействующих веществ, стоимость которых на нелегальном рынке, по предварительным данным, составляет более 5 млн рублей.

Подозреваемые задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.

Кроме того, в ходе обысков по местам проживания и в автомобилях некоторых участников группы обнаружено и изъято большое количество боеприпасов, в том числе патроны калибра 7,62 и 5,45 мм, а также гранаты различных модификаций.

По данному факту следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК России (незаконное хранение боеприпасов).

В настоящее время данные уголовные дела соединены в одно производство, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и изобличение виновных, говорится в релизе.