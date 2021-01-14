В Ингушетии издан трехтомник классика национальной поэзии Хамзата Осмиева

Автор проекта издания сборника — ректор ИнгГУ, профессор Арсамак Мартазанов, составитель и автор предисловия — главный редактор газеты «Сердало» Якуб Патиев.

В собрание сочинений ингушского поэта, прозаика, публициста и педагога Хамзата Сосиевича Осмиева (1909-1981) вошли наиболее значительные его произведения, написанные на родном языке и переведенные на русский язык.

Первый том включает стихи на ингушском языке, во второй том вошли стихи и поэмы на ингушском языке и стихи на русском языке, в третьем томе собраны прозаические произведения Х. Осмиева. Каждый том завершается отдельным разделом, содержащим фото из семейного архива поэта.

«Данный проект имеет большое значение для сохранения и популяризации ингушской культуры, а поэт Осмиев — одна из самых значимых фигур в поэтике современного ингушского языка», — отметил Арсамак Мартазанов.

Первый тираж уже поступил в Научную библиотеку ИнгГУ.