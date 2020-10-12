В Ингушетии издан первый том Книги Памяти

Автор и составитель Книги Памяти — старший научный сотрудник отдела истории Ингушетии Тамара Яндиева, руководитель проекта — директор ИнгНИИ Нина Барахоева. Книгу Памяти Республики Ингушетия планируется выпустить в двух томах. Это памятник великой скорби и немеркнущей славы для живущих и грядущих поколений, посвященный подвигу людей, призванных на фронт в годы Великой Отечественной войны из Ингушетии.

«Долгие годы имена многих защитников Отечества были преданы забвению в силу репрессивной, тоталитарной политики тогдашнего руководства страны. Исследовательская работа по выявлению участников войны — уроженцев Ингушетии стала возможной в связи с демократическими преобразованиями в стране и с восстановлением Республики Ингушетия. Проделанная работа показывает, что уроженцы Ингушетии воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны и во всех родах войск», — рассказала автор проекта Тамара Яндиева.

По ее словам, имена уроженцев Ингушетии можно встретить и в списках партизан, сражавшихся в тылу врага практически на всей территории Советского Союза. Кроме того, активную помощь фронту оказывали и жители прифронтовых районов республики.

Автор и составитель проекта выражает искреннюю признательность всем, чья помощь явилась важным подспорьем в подготовке и издании первого тома Книги Памяти.

Как рассказала газете «Ингушетия» Тамара Яндиева, в работе были использованы материалы, представленные Центральным архивом Министерства обороны России, музеем краеведения имени Тугана Мальсагова, Госархивом Ингушетии, военкоматами республики, областными архивами Казахстана. Также были использованы воспоминания ветеранов войны и полевые материалы из личного архива автора.

Тамара Яндиева выразила благодарность за представленную информацию и фотоматериалы Н. Д. Кодзоеву, И. Г. Алмазову, Я. С. Патиеву, Х. Тамбиевой, Л. Я. Арапхановой, М. Б. Долгиевой, а также семьям участников ВОВ.

Издание первого тома Книги Памяти Республики Ингушетия стало возможным благодаря финансовой поддержке бизнесмена и мецената Магомед-Али Евлоева.

«Надеюсь, что Книга Памяти будет бережно храниться и передаваться из поколения в поколение как документальное свидетельство фамильной чести и гордости ингушского народа», — отметила Тамара Яндиева.