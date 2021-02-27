В Ингушетии избрали атамана Малгобекского казачьего общества

Отмечается, что новому атаману предстоит, в числе прочего, создать и зарегистрировать казачью народную дружину, что станет ощутимым подспорьем для правоохранительных органов в деле обеспечения порядка и безопасности на улицах населенных пунктов Малгобекского района.

Выборы проходили в администрации города Малгобека на казачьем круге с участием атаманов Сунженского, Карабулакского и Нестеровского казачьих обществ.

С напутственным словом к Кузнецову обратились старые казаки, а участники круга пожелали атаману успехов, говорится в релизе.

Напомним, 11 февраля текущего года Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с помощником полпреда Президента России в СКФО, атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым.

На встрече было сообщено, что республике действует Сунженское районное казачье общество и региональное отделение Федерации союза казаков России, которые участвуют в социально значимых проектах. Также проводится работа по юридическому оформлению пяти казачьих обществ, для последующего их включения в ТВК и реестр казачьих обществ России.

Виталий Кузнецов сообщил о намерении организации поднимать авторитет казачества по всей стране, а также тесно сотрудничать с региональными представительствами, в том числе с сообществом в Ингушетии, в деле военно-патриотического воспитания молодежи.