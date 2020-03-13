В Ингушетии из-за коронавируса юношеское первенство по борьбе решили провести без зрителей
Жителей республики призвали дистанционно посмотреть состязания по греко-римской борьбе среди юношей, стартующие в Назрани 13 марта, сообщает Минспорта региона на своей странице в соцсети «Инстаграм».
«В Ингушетии первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти Героя России Алихана Калиматова пройдет без зрителей», — говорится в сообщении.
Глава ведомства Али Дошхоклоев объяснил, что это решение принято в связи со сложной ситуацией, связанной с коронавирусом.
«Решение провести первенство России по греко-римской борьбе без зрителей мы приняли, так как здоровье жителей нашей республики для нас важнее всего. Прошу отнестись с пониманием к этим мерам предосторожности», — отметил Дошхоклоев.
Минспорта напоминает, что прямую трансляцию соревнований можно посмотреть 14, 15 и 16 марта на национальном телевидении.
Первенство России пройдет во Дворце спорта «Магас» в Назрани с 13 по 16 марта.
Как сообщала газете «Ингушетия» пресс-служба Минздрава, по состоянию на 12 марта в республике не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
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