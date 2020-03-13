В Ингушетии из-за коронавируса юношеское первенство по борьбе решили провести без зрителей

«В Ингушетии первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти Героя России Алихана Калиматова пройдет без зрителей», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Али Дошхоклоев объяснил, что это решение принято в связи со сложной ситуацией, связанной с коронавирусом.

«Решение провести первенство России по греко-римской борьбе без зрителей мы приняли, так как здоровье жителей нашей республики для нас важнее всего. Прошу отнестись с пониманием к этим мерам предосторожности», — отметил Дошхоклоев.

Минспорта напоминает, что прямую трансляцию соревнований можно посмотреть 14, 15 и 16 марта на национальном телевидении.

Первенство России пройдет во Дворце спорта «Магас» в Назрани с 13 по 16 марта.

Как сообщала газете «Ингушетия» пресс-служба Минздрава, по состоянию на 12 марта в республике не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Несмотря на это, в республике запустили горячую линию по вопросам противодействия завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Специалисты расскажут о симптомах коронавирусной инфекции и профилактике, разъяснят, как действовать при первых признаках недомогания.

В целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе по поручению главы правительства Владимира Сластенина создан оперативный штаб. В его состав вошли представители всех ответственных структур. В задачу штаба входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений.

В разных странах новым коронавирусом заражены около 120 тысяч человек, свыше 4 тысяч скончались. В среду Всемирная организация здравоохранения объявила его вспышку пандемией.