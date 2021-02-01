В Ингушетии из аварийного жилья переселят 126 человек в рамках нацпроекта

«Соответствующая заявка подготовлена и направлена во все заинтересованные инстанции. В случае согласования и одобрения заявки, средства 2021 года планируется освоить до конца первого квартала 2021 года. Уже готова необходимая документация на выкуп жилья у собственников аварийных квартир в Назрани и Малгобеке, общей жилой площадью 1212 кв. м», — говорится в сообщении.

По его словам, также в данное время ведется работа по внесению изменений в региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019-2024 годы, которыми предусматривается увеличение показателей расселяемых граждан и сносимого аварийного жилья по этапу 2020-2021гг.

Напомним, что в 2020 году в республике расселено 56 человек из 9 аварийных квартир общей жилой площадью 425,15 кв. м., путем выплаты выкупной цены жителям дома по адресу: г. Назрань, ул. Московская 13. Всего в 2020 году освоены финансовые средства в размере 12 979 404,35 руб.