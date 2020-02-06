В Ингушетии итоговое сочинение в дополнительный срок прошло в штатном режиме, без сбоев и нарушений

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В Ингушетии на сдачу итогового сочинения в дополнительный срок 5 февраля явилось более 150 выпускников. Итоговое сочинение в регионе прошло в штатном режиме, без сбоев и нарушений.

По информации пресс-службы Минобразования Ингушетии, выпускники писали сочинение в пункте проведения экзамена № 406, организованном на базе шестой школы г. Назрани.

Принять участие в итоговом сочинении в дополнительный срок могли выпускники, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам в основной срок. Еще один дополнительный срок для участия в итоговом сочинении (изложении) в этом учебном году — 6 мая 2020 года.

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его повторно. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.

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