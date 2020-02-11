В Ингушетии исключат угрозу дефицита воды, запустив водозабор мощностью до 100 тыс. кубов в сутки

«В Минстрое Ингушетии был рассмотрен вопрос целесообразности строительства Ассинского водозабора мощностью до 100 тыс. куб. м в сутки, либо, как альтернатива, строительство скважин в Сунженском районе вдоль реки Асса для улучшения водоснабжения в населенных пунктах республики. После недолгих обсуждений все единогласно пришли к мнению, что строительство Ассинского водозабора более целесообразно и менее затратное при его дальнейшей эксплуатации», — сказала Барахоева.

По ее словам, предположительно, водозаборная станция будет расположена чуть выше сельского поселения Алкун Сунженского района региона.

«Следующий этап — это включение строительства данного объекта в нацпроект. Реализация данного проекта позволит полностью отключить Сунженский восточный водозабор, который в данное время подает около 28 куб. м воды в сутки, и взамен перейти на Ассинский», — резюмировала Барахоева.

Ранее «Ингушетия» сообщала, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» в период 2019-2024 годы Ингушетии планируется предоставление финансовой поддержки в размере 860,77 млн рублей для строительства пяти объектов водоснабжения.

Программой предусматривается строительство насосной станции, резервуара и водопровода в сельском поселении Даттых на сумму 8,613 млн рублей, строительство водопровода в АО Насыр-Кортский Назрани, строительство водопровода в сельском поселении Инарки, а также бурение и обустройство артезианской скважины в районе Терского хребта Малгобекского района и улучшение водоснабжения в Магасе путем бурения и обустройства восьми артезианских скважин.