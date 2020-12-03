В Ингушетии ищут неизвестных, оставивших без газа около 350 домов

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В Назрановском районе неизвестные незаконно отключили газоснабжение жителям частных домовладений, сообщили газете «Ингушетия» в администрации сельского поселения Экажево.

«В селе неустановленными лицами было произведено несанкционированное отключение газа, оставив тем самым около 350 частных домовладений без тепла», — сказал собеседник издания.

По его словам, местные власти в оперативном порядке оповестили о происшествии соответствующие службы и жителей населенного пункта для предотвращения несчастных случаев.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, газовой службы и МЧС. Сейчас ведутся следственные мероприятия по установлению личностей злоумышленников.

Газоснабжение в Экажево восстановлено в полном объеме.

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