В Ингушетии ищут мужчину, стрелявшего по силовикам во время обысков

«Инцидент произошел в сельском поселении Экажево, недалеко от рынка «Балторг». При проведении обысков в одном из частных домовладений в рамках операции «Оружие» молодой человек начал стрелять из пистолета и скрылся», — сказал собеседник издания.

По его словам, пострадавших среди силовиков нет. Сейчас ведется поиск стрелка.

Место происшествия оцеплено, закрыт доступ к дому. На дороге образовались пробки.