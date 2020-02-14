В Ингушетии ищут мужчину, стрелявшего по силовикам во время обысков
Житель Назрановского района открыл стрельбу по правоохранителям, которые пришли с обыском в рамках проведения операции «Оружие», сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Инцидент произошел в сельском поселении Экажево, недалеко от рынка «Балторг». При проведении обысков в одном из частных домовладений в рамках операции «Оружие» молодой человек начал стрелять из пистолета и скрылся», — сказал собеседник издания.
По его словам, пострадавших среди силовиков нет. Сейчас ведется поиск стрелка.
Место происшествия оцеплено, закрыт доступ к дому. На дороге образовались пробки.