В Ингушетии индекс промышленного производства вырос на 37%

По видам экономической деятельности индекс составил: «Добыча полезных ископаемых» — 96%; «Обрабатывающие производства» — 77.1%; «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» — 174.3% и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 81.4%.

Среди обрабатывающих производств увеличение наблюдалось в производстве пищевых продуктов (индекс производства — 98%), одежды (100%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (55,9%), отмечается релизе.