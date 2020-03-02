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В Ингушетии индекс промышленного производства вырос на 37%

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Индекс промышленного производства в Ингушетии в январе текущего года по сравнению с январем 2019 года составил 137.3%, сообщает Северо-Кавказстат.

По видам экономической деятельности индекс составил: «Добыча полезных ископаемых» — 96%; «Обрабатывающие производства» — 77.1%; «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» — 174.3% и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 81.4%.

Среди обрабатывающих производств увеличение наблюдалось в производстве пищевых продуктов (индекс производства — 98%), одежды (100%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (55,9%), отмечается релизе.

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