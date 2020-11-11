В Ингушетии индекс потребительских цен в октябре текущего года вырос на 0,5%
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии в октябре по отношению к сентябрю текущего года составил 100,5 процента, сообщает Северо-Кавказстат.
На продовольственные и непродовольственные товары индекс увеличился на 0,6 и 0,5% соответственно. На услуги, оказываемые населению, он уменьшился на 0,2%.
В октябре этого года по отношению к декабрю 2019 года индекс потребительских цен составил 103%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце октября 2020 года составила в расчете на месяц 4160,41 руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4%, говорится в релизе.