В Ингушетии индекс потребительских цен в октябре текущего года вырос на 0,5%

На продовольственные и непродовольственные товары индекс увеличился на 0,6 и 0,5% соответственно. На услуги, оказываемые населению, он уменьшился на 0,2%.

В октябре этого года по отношению к декабрю 2019 года индекс потребительских цен составил 103%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце октября 2020 года составила в расчете на месяц 4160,41 руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4%, говорится в релизе.