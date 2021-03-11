Статистика

В Ингушетии индекс потребительских цен в феврале 2021 года вырос на 1%

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Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии в феврале 2021 года по отношению к декабрю прошлого года составил 101%, сообщает Северо-Кавказстат.

На продовольственные товары индекс увеличился на 1,5%, а на непродовольственные товары — 0,9%. На услуги оказываемых населению, индекс потребительских цен также увеличился на 0,1%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце февраля 2021 года составила в расчете на месяц 4419,14 руб. и увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2%.

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