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В Ингушетии индекс потребительских цен в декабре 2020 года вырос почти на 2%

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Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии в декабре 2020 года по отношению к ноябрю прошлого года составил 101,7%, сообщает Северо-Кавказстат.

На продовольственные товары индекс увеличился на 3%, непродовольственные — на 0,5%. На услуги оказываемые населению — увеличение на 0,2%.

В декабре прошлого года по отношению к декабрю 2019 индекс потребительских цен составил 105,8%. В том числе: на продовольственные товары — 108,6%/, непродовольственные — 104,5%, услуги — 100,8 процента.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце декабря 2020 года составила в расчете на месяц 4355,82 руб. и увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 3%, говорится в релизе.

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