В Ингушетии идёт подготовка к первенству СКФО по дзюдо

На совещании во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева под председательством министра спорта республики Али Дошхоклоева прошло обсуждение вопросов, касающихся оформления зала, проживания спортсменов и других организационных вопросов.

«Ингушетия не впервые принимает такие соревнования, к сожалению, болельщики не смогут прийти и поболеть за наших ребят, так как по рекомендации Роспотребнадзора турнир пройдет без зрителей», — отметил Али Дошхоклоев.

Соревнования пройдут с 14 по 17 ноября во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани. В первенстве примут участие порядка 500 спортсменов из семи северокавказских субъектов. Этот старт является отборочным на первенство России в этой возрастной группе. В течение трех дней спортсмены будут оспаривать звание лучших в 17-ти весовых категориях.