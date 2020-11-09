Дзюдо

В Ингушетии идёт подготовка к первенству СКФО по дзюдо

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Ингушетия готовится провести первенство СКФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет с 14 по 17 ноября.

На совещании во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева под председательством министра спорта республики Али Дошхоклоева прошло обсуждение вопросов, касающихся оформления зала, проживания спортсменов и других организационных вопросов.

«Ингушетия не впервые принимает такие соревнования, к сожалению, болельщики не смогут прийти и поболеть за наших ребят, так как по рекомендации Роспотребнадзора турнир пройдет без зрителей», — отметил Али Дошхоклоев.

Соревнования пройдут с 14 по 17 ноября во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани. В первенстве примут участие порядка 500 спортсменов из семи северокавказских субъектов. Этот старт является отборочным на первенство России в этой возрастной группе. В течение трех дней спортсмены будут оспаривать звание лучших в 17-ти весовых категориях.

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