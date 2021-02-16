АПК

В Ингушетии грызуны угрожают озимым посевам

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По итогам проведенного агрономами филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии фитосанитарного мониторинга на озимых колосовых посевах отмечается развитие и распространение мышевидных грызунов с превышением экономического порога вредоносности (ЭПВ).

Об этом сообщил на совещании в республиканском Минсельхозе руководитель филиала Керим Белхароев.

Он отметил, что при превышении ЭПВ от 50 жилых нор на гектар, данный вредитель может уничтожить от 30 до 70% посевов.

В своем докладе руководитель Ингушского филиала также отметил, что мониторинг, проведенный работниками учреждения в феврале, показал присутствие на полях хлебной жужелицы.

«Этот вредитель является наиболее опасным для озимых культур: кроме личинок, значительный вред посевам могут нанести и взрослые особи насекомого. Вредители были выявлены в ходе обследования угодий нескольких сельхозпредприятий Сунженского и Назрановского районов», — рассказал о степени риска для этих районов Белхароев.

Со ссылкой на выводы отдела защиты растений регионального Россельхозцентра руководитель филиала сказал, что одной из главных причин развития и распространения мышевидных грызунов и подъем личинок жужелиц на верхние слои почв являются благоприятные для вредителей климатические условия в осенне-зимний период.

«В целях предупреждения массовых повреждений посевов грызунами необходимо осуществлять фитосанитарный мониторинг на полях и, не дожидаясь экономического порога вредоносности от 50 жилых нор/га, уже при появлении первых нор проводить раскладку отравленных приманок. А основным способом борьбы с хлебной жужелицей (при превышении экономического порога 2-3 личинки/кв. м), по словам специалистов, является применение при плюсовых температурах инсектицидов в период вегетации», — отметил Белхароев.

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