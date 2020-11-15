ДТП

В Ингушетии грузовой поезд столкнулся с автомобилем, никто не пострадал

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Грубое нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля привело к столкновению с поездом в Ингушетии, сообщили газете «Ингушетия» в службе корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

«Накануне вечером на железнодорожном переезде станции «Плиево» в Назрановском районе, водитель ВАЗ-2110 выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся грузовым поездом», — сказал сотрудник компании.

По его словам, машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал. На график движения поездов данное происшествие не повлияло.

ОАО «РЖД» призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

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