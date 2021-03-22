Правительство

В Ингушетии готовятся к безаварийному пропуску паводковых вод

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В правительстве Ингушетии под руководством премьера Владимира Сластенина прошло совещание, посвященное подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году.

Согласно данным управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, на территории республики ЧС, обусловленных высоким уровнем воды, не зарегистрировано, подтопленных населенных пунктов нет, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и проведения противопаводковых мероприятий сформирована группировка сил и средств из более 2,5 тыс. человек, 640 единиц техники и 8 плавательных средств. Также спланировано привлечение аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Ингушетии в составе 30 человек, 2 единиц техники и одного плавательного средства.

Кроме того, организована работа межведомственной противопаводковой комиссии и разработан правительственный план мероприятий, согласно которому будет проведена проверка готовности и состояния гидротехнических сооружений, русел рек, каналов, подмостовых пространств, для безаварийного пропуска паводковых вод.

Для обеспечения контроля за гидрологической обстановкой на территории республики готовы к работе 2 стационарных гидропоста: один находится на реке Сунже в городе Карабулаке, второй — на Ассе в сельском поселении Мужичи.

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