Приговор

В Ингушетии гендиректор организации получил 3 года колонии за мошенничество на сумму более 5,5 млн руб.

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В Ингушетии гендиректор коммерческой организации осужден на три года за хищение социальных выплат у регионального отделения ФСС на сумму более 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Отмечается, что Магасский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 199.2 УК России — «мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, в особо крупном размере».

Судом установлено, что злоумышленник, являясь руководителем ООО «Керамзит» в период с 2016 по 2017 год вносил в отчеты формы 4-ФСС заведомо ложные сведения о якобы наступлении страховых случаев по беременности и родам, по временной нетрудоспособности у несуществующих работников общества.

В результате из регионального отделения Фонда социального страхования России по Ингушетии на банковский счет коммерческой организации было перечислено более 5,5 млн рублей, которые руководитель использовал по своему усмотрению.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности злоумышленника и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора города Назрани о взыскании с осужденного в пользу России денежных средств, в размере причиненного ущерба.

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