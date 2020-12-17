В Ингушетии Фонд национального развития республики приобретет подарки для нуждающихся детей

«Близится Новый год. Но, к сожалению, не все родители смогут подарить детям новогодние подарки. В связи с этим Главой республики Махмуд-Али Калиматовым дано поручение приобрести на средства Национального фонда развития Ингушетии новогодние подарки для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава региона считает, что таким семьям приходится очень сложно, реабилитация и уход за детьми требует больших финансовых затрат, большая часть этих детей не ходит на елки и утренники. Но все они ждут праздника и новогоднего настроения», — рассказали в фонде.

Вопрос оказания помощи в приобретении сладких подарков и организации предстоящей благотворительной акции уже обсудили на сегодняшней встрече директор региональной благотворительной организации Ахмед Цуров и министр образования и науки Ингушетии Асет Бокова.