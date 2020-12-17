В Ингушетии Фонд национального развития республики приобретет подарки для нуждающихся детей

0

По поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова Национальный фонд развития республики выделит средства на приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом газете «Ингушетия» сообщил сотрудник фонда.

«Близится Новый год. Но, к сожалению, не все родители смогут подарить детям новогодние подарки. В связи с этим Главой республики Махмуд-Али Калиматовым дано поручение приобрести на средства Национального фонда развития Ингушетии новогодние подарки для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава региона считает, что таким семьям приходится очень сложно, реабилитация и уход за детьми требует больших финансовых затрат, большая часть этих детей не ходит на елки и утренники. Но все они ждут праздника и новогоднего настроения», — рассказали в фонде.

Вопрос оказания помощи в приобретении сладких подарков и организации предстоящей благотворительной акции уже обсудили на сегодняшней встрече директор региональной благотворительной организации Ахмед Цуров и министр образования и науки Ингушетии Асет Бокова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Педагоги Ингушетии примут участие в вебинаре по проведению экологического Нового года
В Ингушетии жителям Магаса предложили украсить окна квартир и домов
Юнармейскому отряду из Ингушетии присвоено имя героя ВОВ Мурата Оздоева
Министр культуры Ингушетии обсудил с творческими коллективами подготовку к празднованию 30-летия образования республики
В Ингушетии подведены итоги конкурса на лучший видеоролик в социальных сетях о Героях России
Карабулакские юнармейцы приняли участие в акции «Есть такая профессия — Родину защищать»
Детский хореографический ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале в Испании
В Ингушетии запустили новый благотворительный проект «Оплати проезд»
615 единиц автотехники приобретено «Россети Северный Кавказ» для региональных энергетиков в 2020 году
Посольство России в Каире попросило власти Египта об экстрадиции на родину четырех россиян — уроженцев Ингушетии
Студентка Ингушского госуниверситета стала победителем Международного конкурса выпускных квалификационных работ

Главное

Яндекс.Метрика

 