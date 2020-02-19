ГИБДД

В Ингушетии фиксируется рост смертности в ДТП с начала года

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Количество погибших в авариях на российских дорогах в январе 2020 года увеличилось на 6-7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

«К сожалению, на фоне снижения ДТП и количества раненых в январе мы отмечаем увеличение количества погибших на 6-7%. Здесь уже надо задуматься, с чем эти процессы связаны, и как реагировать на них», — сказал он в интервью радиостанции «Милицейская волна».

Понарьин рассказал, что наиболее острая ситуация со смертельными ДТП в январе наблюдалась в Ингушетии, Якутии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской, Нижегородской, Курганской, Псковской и Оренбургской областях, отмечает РИА Новости.

По словам замначальника, ситуация связана с увеличением наездов на пешеходов. По сравнению с январем 2019 года число таких ДТП возросло почти на 50%.

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