В Ингушетии фиксируется рост смертности в ДТП с начала года

«К сожалению, на фоне снижения ДТП и количества раненых в январе мы отмечаем увеличение количества погибших на 6-7%. Здесь уже надо задуматься, с чем эти процессы связаны, и как реагировать на них», — сказал он в интервью радиостанции «Милицейская волна».

Понарьин рассказал, что наиболее острая ситуация со смертельными ДТП в январе наблюдалась в Ингушетии, Якутии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской, Нижегородской, Курганской, Псковской и Оренбургской областях, отмечает РИА Новости.

По словам замначальника, ситуация связана с увеличением наездов на пешеходов. По сравнению с январем 2019 года число таких ДТП возросло почти на 50%.